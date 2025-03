Lucio Corsi in concerto questa estate in Toscana, prima in Versilia (Lucca) e poi ad Arezzo.

Il cantautore grossetano, classificatosi secondo e vincendo il premio della critica Mia Martini con il brano 'Volevo essere un duro' al Festival di Sanremo, si esibirà il 29 giugno a La Prima estate di Lido di Camaiore. Il 10 luglio - ingresso gratuito - sarà invece al parco il Prato ad Arezzo per la 21esima edizione di Mengo music fest.



