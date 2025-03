Zingaretti porta in scena Camilleri al Dramma di San Miniato

Lo spettacolo principale dell'edizione 2025 della Festa del teatro promossa a San Miniato (Pisa) dalla Fondazione Istituto del Dramma Popolare vedrà come protagonista Luca Zingaretti che il 24, 25 e 26 luglio leggerà "Autodifesa di Caino" di Andrea Camilleri (24, 25 e 26 luglio), un lavoro a cura della Fondazione Istituto Dramma Popolare San Miniato in collaborazione con Zocotoco Produzioni.

La collaborazione di Camilleri, infatti, con il Dramma Popolare, spiega una nota della Fondazione, "è stata già evidenziata dagli studiosi che ne hanno rintracciato la partecipazione in qualità di aiuto regia di Orazio Costa in memorabili messe in scena degli anni '50 a San Miniato: da qui la scelta di un testo importante e carico di significati, perché L''Autodifesa di Caino' è un testo potente, profondo e risponde alle incessanti domande sul bene e il mal e che si inserisce perfettamente nel solco della 'scena sacra' di San Miniato".

"Sono felice - aggiunge Zingaretti - di essere, ancora una volta, strumento del suo talento".

Secondo Marzio Gabbanini, "tutto è stato possibile grazie alla collaborazione con il Fondo Andrea Camilleri e crediamo, che per San Miniato e per il nostro teatro dello spirito, questa messa in scena rappresenti una delle operazioni più grandi e importanti della lunga storia del Dramma".



