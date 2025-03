Soccorso operaio caduto in un pozzo in cantiere a Firenze

Soccorso dai vigili del fuoco a Firenze un operaio in un cantiere edile dove è caduto in un pozzo di circa 6 metri, in via Campo d'Arrigo dove ci sono lavori a un'abitazione. Una squadra speleo dei pompieri ha valutato rapidamente lo scenario ed effettuato un ancoraggio ad una pianta ad alto fusto vicina al pozzo e con una manovra è stato calato un operatore. L'uomo era cosciente ed è stato imbracata per evacuarlo, quindi è stato affidato al personale del 118 che lo ha stabilizzato e portato al pronto soccorso di Careggi per un 'politrauma'. Sul posto anche la polizia Locale e il Dipartimento prevenzione della Asl.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA