Osanna, 'nascerà più grande museo su Michelangelo al mondo'

Con l'unione fra Galleria dell'Accademia e Musei del Bargello "ci sarà il più importante museo di Michelangelo al mondo". Lo ha affermato Massimo Osanna, direttore generale Musei del ministero della Cultura, a margine della presentazione del progetto 'L'eterno contemporaneo.

Michelangelo 1475-2025", proposto a 550 anni dalla nascita del geniale artista del Rinascimento.

"La cosa più importante di questo 2025 all'insegna di Michelangelo, ed è bello che avvenga proprio quest'anno, è che si uniscono Accademia e Bargello", ha ricordato Osanna, spiegando che con l'unione dei due musei "ci sarà un percorso, degli itinerari che permettono dall'Accademia, dalla bellissima tribuna con il David e i Prigioni, di andare alle Cappelle Medicee fino al Bargello con le opere giovanili e poi nella stanza segreta di Michelangelo, che è stata una delle novità che abbiamo offerto al nostro pubblico l'anno scorso".

Per il direttore Musei del Mic "i nostri musei devono essere sempre più musei delle comunità, sempre più musei che offrono, alle comunità e ai territori sui quali insistono, programmi e attività che fanno sì che non si venga una volta sola per dire 'ci sono andato, ho visto il David, ho visto i Prigioni': musei dinamici che offrano programmi culturali di grande spessore, di grande livello, e fanno in modo non solo che si fidelizzi un pubblico, ma che il pubblico riconosca il museo come uno dei luoghi dove passare una parte significativa del proprio tempo libero, all'insegna non solo della conoscenza, ma anche del godimento e dell'emozione, perché l'arte deve ancora emozionare".



