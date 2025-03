Minore ubriaco aggredisce soccorritore e poi minaccia la madre

Ubriaco, ha prima preso a schiaffi un volontario della Croce d'oro che lo stava portando al pronto soccorso con l'ambulanza, quindi una volta rientrato a casa ha minacciato la madre con un coltello. Si è concluso con l'arresto da parte dei carabinieri il sabato sera di un minore a Prato.

Il ragazzo, di origine sudamericana, è stato soccorso nei pressi del Duomo; alcuni passanti avevano segnalato la presenza di un giovane ubriaco che infastidiva le persone. Sul posto è arrivata anche la madre.

Mentre i soccorritori lo stavano portando in ospedale, il minore ha schiaffeggiato un volontario perché voleva scendere e andare a casa. Una volta arrivato al pronto soccorso, è comunque riuscito ad allontanarsi prima che il personale sanitario potesse visitarlo. Tornato a casa, ha quindi minacciato la madre con un coltello, che stava ancora brandendo quando i carabinieri, allertati dopo la chiamata della donna al 112, si sono presentati nell'abitazione. Il ragazzo è stato quindi arrestato e accompagnato in un centro per minori.



