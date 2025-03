Incidente tra bus e tre mezzi pesanti, chiuso tratto A1

Incidente tra un bus e tre mezzi pesanti sulla A1 Milano-Napoli. Alle 10.30 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Valdarno e Incisa verso Firenze Al momento, in corrispondenza dell'incidente il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda. Sul posto i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Firenze, viene consigliato di uscire alla stazione di Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Incisa.

Per le lunghe percorrenze, invece, uscire alla stazione di Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle verso Siena, proseguire sul raccordo Firenze Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.



