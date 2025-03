Chianti, olio d'oliva Dop Gallo Nero festeggia 50 anni

Festeggiati oggi al salone Sol2Expo di Verona i 50 anni della Denominazione di origine protetta (Dop) 'Gallo Nero', tutelata nell'ambito dell'omonimo consorzio del vino Chianti Classico. La Dop conta 184 soci che coltivano a olivo 3.000 ettari, meno del 15% della superficie totale del territorio della denominazione dove ci sono 22 frantoi. La produzione di Olio Dop Chianti Classico si aggira in media sui 1.500 quintali all'anno.

"Siamo stati precursori di una filosofia di tutela e valorizzazione nel 1975 con l'intuizione del cavalier Lapo Mazzei, figlio della tradizione dei padri fondatori dell'odierno Consorzio Vino Chianti Classico - spiega il presidente Consorzio Olio Dop Chianti Classico, Gionni Pruneti - La produzione olivicola è una componente fondamentale dell'agricoltura della nostre colline, ma anche e soprattutto è una particella inscindibile di cultura che disegna il nostro paesaggio. Chi ha visto anche solo per una volta le nostre campagne conosce e riconosce il mosaico di vigneto, uliveta e bosco, interpuntati da poderi, ville e castelli. L'olio Dop del Gallo Nero è da 50 anni ambasciatore di qualità e racconta la nostra storia di ieri e la nostra innovazione di oggi, che ha radici profonde nella nostra tradizione".

"Abbiamo il compito di portare avanti la cultura dell'olio Dop Chianti Classico - prosegue Gionni Pruneti -, impegnandoci nell'evoluzione delle pratiche tecniche (molti sono i progetti sperimentali conclusi recentemente), ma senza mai dimenticare il radicamento profondo nella tradizione che è l'olivicoltura nel Chianti Classico. L'obiettivo è trasmettere sempre di più al consumatore cosa vuol dire assaggiare un Olio Dop del Chianti Classico. Come Consorzio porteremo avanti iniziative di promozione, tra cui il 'programma triennale 1144', insieme al Consorzio Vino Chianti Classico, che coinvolgerà quattro paesi obiettivo, Italia, Germania, Francia e Svezia, per un investimento totale di circa 1,8 milioni di euro". Il 2 marzo aveva reso omaggio al Consorzio il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha incontrato il presidente del Consorzio Olio Dop Gallo Nero, Gionni Pruneti, e la coordinatrice Carlotta Gori. Al ministro è stata consegnata una bottiglia celebrativa dell'anniversario da parte di tutti i produttori dell'Olio Dop Chianti Classico.

"La nascita di una fiera totalmente dedicata all'olio è un passo che finalmente viene affrontato e siamo grati a VeronaFiere - conclude Pruneti - e il ministro, che segue da vicino la nostra realtà, ha ben individuato la forza che ci contraddistingue: il nostro marchio, Gallo Nero, legato alla storia e alla cultura secolare delle nostre campagne del Chianti".



