All'asta 30 opere della collezione di Antonio Paolucci

All'asta da Pandolfini a Firenze una sessione di circa 30 opere appartenute allo storico dell'arte, funzionario dello Stato e museologo Antonio Paolucci (1939-2024), figura di spicco nella politica culturale italiana.

Il professor Paolucci seppe porre passione ed esperienza al servizio della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico italiano in varie fasi, come soprintendente a Venezia, Verona, Mantova, a Firenze all'Opificio delle Pietre dure e poi all'allora Polo museale fiorentino, che comprendeva gli Uffizi.

Fu ministro per i Beni Culturali nel governo Dini e infine direttore dei Musei Vaticani. Ora, nell'asta 'Arcade: dipinti dal XVI al XX secolo', c'è in vendita una parte della sua raccolta d'arte, che comprende sia dipinti antichi, sia dell'800, una raccolta segnata dalla grande passione di Paolucci per la pittura italiana e il suo gusto nella ricerca. Tra le opere all'asta, una 'Sacra Famiglia con San Giovannino' del 1563 (stima 8.000/12.000 euro), un piccolo ma squisito Ritratto maschile in miniatura su tavola di un pittore francese attivo tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo (stima 2.000/3.000 euro) e un'elegante 'Sacra Famiglia' attribuibile a Francesco Vanni (3.000/5.000 euro). Per le opere del XIX secolo - di cui andranno all'incanto due rare opere dell'artista bolognese Domenico Ferri e un nucleo di ritratti della prima metà del XIX secolo - cattura l'attenzione una suggestiva Veduta di Parigi dipinta da Ferri (2.500/3.500 euro). L'opera testimonia l'assetto urbanistico della città parigina prima della grande ristrutturazione promossa tra il 1853 e il 1869 dal barone Georges-Eugéne Haussmann. Nel catalogo altri dipinti del XIX e XX secolo, fra cui la Lavandaia di Vincenzo Irolli (8.000/12.000 euro) e la 'Ninfa e fauno nel bosco' di Alberto Pisa (5.000/7.000 euro), e per gli antichi 'Capriccio architettonico' di Pietro Cappelli (15.000/25.000 euro) e il naturalismo del 'San Gerolamo' di Scuola caravaggesca (10.000/15.000 euro).



