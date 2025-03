Al via restauro pieve di Arezzo finanziato anche da Bertelli

Aperto il cantiere per il restauro della facciata della chiesa di Santa Maria della Pieve di Arezzo, un intervento che si avvale di 1 milione di euro di finanziamento stanziato dal patron di Prada, Patrizio Bertelli.

Il contributo va ad aggiungersi ad altri fondi provenienti da vari club service.

"La Pieve spicca nel panorama architettonico italiano per bellezza e per complessità - spiega il parroco don Alvaro Bardelli -, poiché la si può collocare in un periodo di transizione tra il romanico e il gotico ed è per gli aretini simbolo della fede e della preghiera, racchiude un Polittico di Pietro Lorenzetti, che presto tornerà da Londra" da un prestito per una mostra "e dobbiamo renderla sicura". "Ringraziamo sia Patrizio Bertelli e gli altri donatori e alla loro disponibilità verso la città - aggiunge il parroco - Grazie a questi contributi si è potuto far partire rapidamente il cantiere".

Previsti interventi di consolidamento e restauro delle antiche colonne che si aprono sui tre piani del loggiato che compone la facciata, molto insolita per le chiese romaniche così come le dimensioni della chiesa. I lavori sono stati preceduti da indagini per verificare le condizioni della chiesa e per stabilire come intervenire.

I lavori, curati dalla Soprintendenza e dalla Diocesi di Arezzo, prevedono una serie di consolidamenti della struttura e termineranno, secondo programma, il prossimo 31 dicembre.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA