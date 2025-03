Al Duomo di Pisa parte il restauro del transetto meridionale

Al via il restauro del transetto meridionale del Duomo di Pisa dopo l'intervento di restauro sul braccio nord. L'Opera della Primaziale pisana rende noto che è stata completata l'installazione del ponteggio interno precisando che "si replica non solo la metodologia d'intervento, ma anche la compagine della squadra di lavoro, così da poter metter mano ai molti manufatti artistici e decorativi che abbelliscono il transetto dedicato a San Raniero, il santo patrono della città".

Le maestranze dell'Opera Primaziale, viene ancora spiegato, "specializzate nelle diverse discipline, interverranno sulle superfici dipinte a fresco e sul mosaico dell'absidiola", della piccola abside, "sugli arredi marmorei e i grandi dipinti che decorano gli altari: a ditte esterne qualificate, la cui professionalità è stata testata con successo nel corso dell'intervento sul transetto nord, sono affidati sia elementi strutturali che decorativi: legni, vetrate e grandi superfici dipinte ad imitazione della pietra e dei marmi, spesso in luoghi meno accessibili, e quindi meno visibili, come i matronei". Con questo intervento "verrà restaurato il cassettonato ligneo, sia per ripristinare l'eventuale tenuta strutturale degli elementi in aggetto, sia per sanare e restituire la brillantezza della pellicola pittorica e delle dorature".

L'organizzazione del cantiere,. assicura l'Opera della Primaziale, sarà "perfettamente calibrata per non ostacolare la visibilità degli spazi del transetto e le celebrazioni previste per l'anno giubilare", "il progetto del restauro interno è stato pensato in due fasi: una che prevede l'installazione del ponteggio alla quota dei matronei e la seconda nella quale verrà montato a terra". Infine, è stato completato anche l'allestimento del cantiere delle superfici esterne, per il restauro materico dei marmi e degli elementi architettonici e decorativi policromi, che, per lotti successivi, si è preso cura della 'pelle' della cattedrale fin dal 2012 e che verrà condotto in parallelo allo studio archeologico per approfondire la conoscenza delle fasi costruttive "di questo monumentale organismo architettonico".



