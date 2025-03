A Scandicci la statua di Bobo, per ricordare Sergio Staino

Svelata oggi a Scandicci (Firenze) la statua in memoria di Sergio Staino in occasione del finissage dell'esposizione 'Sergio Staino - L'arte di vivere tra satira e impegno', al Castello dell'Acciaiolo a Scandicci, curata da Laura Vaioli e Pio Corveddu, realizzata da Lucca Crea - Lucca Comics & Games, con il Comune di Scandicci, Regione Toscana, Unicoop Firenze, l'associazione culturale Bobo e dintorni e il sostegno della Fondazione Cr Firenze. Tra i presenti la sindaca di Scandicci Claudia Sereni, la moglie di Staino Bruna Binasco e i figli Ilaria e Michele, l'attore Paolo Hendel, l'ex sindaco di Scandicci Sandro Fallani.

L'opera rappresenta 'Bobo', il personaggio creato da Sergio Staino, in una posizione seduta. La statua, realizzata in bronzo dalla fonderia artistica Il Cesello di Calenzano, è alta circa 140 cm (190 compreso il piedistallo su cui verrà poggiata), ed è la riproduzione di un modello realizzato in terracotta e donato a Staino dal maestro ceramista pugliese Agostino Branca. L'opera sarà collocata in via definitiva nel parco del Castello dell'Acciaiolo. "Avevamo voglia di lasciare un segno fisico della presenza di Sergio Staino in questo territorio - ha detto la sindaca Claudia Sereni -. I simboli sono importanti, ci aiutano a farci domande, e questa statua servirà anche a tanti giovani che non hanno fatto in tempo a conoscere Sergio. Inoltre è un modo per ribadire la nostra intenzione di realizzare qui all'Acciaiolo la casa dell'archivio Sergio Staino, insieme a Lucca Comics & Games, alla Regione Toscana e a Unicoop Firenze, per fare di Scandicci la città della satira".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA