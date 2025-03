Scontro fra furgoni, 1 morto e 3 feriti su raccordo di Arezzo

E' di un morto e di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente accaduto questa mattina intorno alle 7,30 sul raccordo autostradale per il casello A1 di Arezzo, bloccato in un tratto.

La vittima è un uomo di 58 anni. Nello scontro sono rimasti coinvolti due furgoni. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale. La viabilità in uscita dall'autostrada è stata deviata su strade alternative. Il raccordo è stato chiuso con evidenti disagi per il traffico.





