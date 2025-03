Pontremoli Barocca, chiese e palazzi aperti il 5 e 6 aprile

Sono aperte le prenotazioni per Pontremoli Barocca, la due giorni di aperture di chiese, ville e palazzi in Lunigiana. Appuntamento sabato 5 e domenica 6 aprile. Intanto è possibile pre-acquistare i biglietti per la nuova edizione che porta alla scoperta del Barocco della Lunigiana. Dimore e siti di grande pregio architettonico e artistico formano un percorso forgiato dalla collaborazione di studiosi, proprietari, Comuni e Diocesi. Il Barocco custodisce in Lunigiana i capolavori del Secolo dell'Oro dell'arte pontremolese, la sua vivacità e produzione artistica. Nello specifico del programma, sabato 5 aprile le ville saranno protagoniste delle visite, saranno aperte tre tenute nobiliari: nei dintorni di Pontremoli Villa Dosi Delfini e Villa Pavesi Negri-Baldini; vicino a Mulazzo, Villa Ruschi Pavesi di Teglia.

Domenica 6 aprile tocca a Pontremoli con sette luoghi in evidenza: Palazzo Dosi Magnavacca, Palazzo Pavesi-Ruschi Noceti, Palazzo Zucchi Castellini, Palazzo Vescovile, Teatro della Rosa, Chiesa di San Giacomo d'Altopascio ed Oratorio di Nostra Donna (in più, un luogo omaggio per i primi 50 biglietti acquistati per le visite della domenica). Pontremoli sarà 'vestita a festa', con vetrine dedicate e menù a tema. Gli organizzatori di Sigeric e Farfalle in cammino per quei giorni avranno formato degli studenti-divulgatori. "Fra gli obiettivi più importanti e gratificanti dell'esperienza Pontremoli Barocca vi è quello di riuscire a coinvolgere il più possibile le nuove generazioni - spiegano in una nota -: non solo adottando l'ingresso gratuito per tutti i minori di 18 anni, ma anche formando decine di studenti e giovani adulti sulla consapevolezza e sul valore del territorio in cui abitano". Per acquistare il biglietto scegliendo una delle diverse formule di visita è necessario collegarsi al sito: www.pontremolibarocca.it. Tutti i biglietti sono gratuiti per gli under 18, per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori. Per ulteriori informazioni: 3318866241, 3663712808, segreteria@pontremolibarocca.it.



