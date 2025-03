Ferragamo esplora il teatro-danza con focus sulla borsa-marsupio

Dopo aver esplorato il mondo della danza con la collezione primavera-estate 2025, lo stilista Maximilian Davis sposta l'attenzione sul teatro e per Ferragamo manda oggi in passerella a Milano una collezione che guarda al lavoro degli artisti del Tanztheater tedesco, il noto teatro-danza che unisce recitazione, canto e ballo.

Pervasa da rimandi alla danza espressionista, la collezione autunno/inverno 2025/26 vuole traslare i dialoghi emotivi tipici di quest'arte nelle forme e nei tessuti, con un tocco surrealista: ci sono i trench che sembrano fluidi, sono in satin stretti sul corpo; il cashmere morbido sulla pelle è accostato alle pelli lucide per un effetto eye catching; le piume si appiattiscono sugli abiti per creare movimento ad ogni passo, mentre i papaveri pendono da steli come fossero dei nastri di tessuto.

"Gli anni '20 sono stati un momento di libertà, di persone emancipate che creavano spazi per sé stesse - afferma Davis - Trovo molto interessante l'idea surrealista di partire dagli oggetti quotidiani e di interpretarli in modo disturbante. E' come infondere una sottile inquietudine in ciò che è familiare".

Così ogni look è una sorpresa. Gli iper-classici abiti in seta, ad esempio, hanno tagli lineari ma si arricchiscono di applicazioni in pizzo sulle vite scese, oppure sono assemblati con strisce di pelliccia. Un mood, questo, che si concretizza soprattutto negli accessori (segmento chiave per la maison fiorentina): ad esempio l'iconica borsa Hug si raddoppia e diventa un maxi marsupio da allacciare in vita. Diventerà la nuova it-bag del prossimo inverno? Certo lo spera la maison, che però non perde di vista il proprio (ricchissimo) archivio per le nuove calzature. Oltre alle décolleté con punta a mandorla decorate con petali in organza, pelle e satin debutta una nuova zeppa, ispirata ad un brevetto di metà secolo di Salvatore Ferragamo: Davis la reinterpreta con una forma allungata e futurista.



