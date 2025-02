Tar Toscana, aumentano ricorsi contro le bocciature a scuola

"Abbiamo avuto un consistente aumento" dei ricorsi pervenuti al Tar Toscana "in materia di bocciature", ma "di vere e proprie promozioni dalla bocciatura, nello scorso anno io ne ricordo una o due, non di più". Lo ha affermato Riccardo Giani, presidente della quarta sezione del Tar Toscana, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia d'apertura dell'anno giudiziario oggi a Firenze.

"La promozione del bocciato è un'ipotesi abbastanza rara, per il semplice fatto che c'è un'ampia discrezionalità della scuola", ha spiegato Giani, osservando che "nella fase cautelare quello che è possibile ottenere dal tribunale al massimo è una richiesta di riesame da parte del consiglio di classe della bocciatura o della non ammissione all'esame di maturità. Noi non possiamo sostituirci nel merito delle valutazioni della scuola".

Rimane, secondo il giudice, "un settore un po' più delicato, e nel quale i nostri interventi sono un po' più approfonditi, che è quello dei disturbi specifici dell'apprendimento degli studenti, dove i ragazzi hanno diritto ad avere dalla scuola delle misure integrative, come tempi maggiori per rispondere alle domande o per fare i compiti scritti: se la scuola non ottempera, ovviamente il tribunale in questo caso cerca di intervenire per supplire alla mancanza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA