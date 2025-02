Rapinato mentre rientra a casa a Firenze, arrestato 19enne

Con il pretesto di una sigaretta avrebbe avvicinato un uomo di 69 anni per poi spingerlo a terra, rubargli il portafoglio e poi fuggire. E' accaduto la notte scorsa a Firenze. Il presunto autore è stato individuato in un 19enne di origine tunisina, fermato poco dopo dai carabinieri.

La vittima ha rifiutato le cure mediche. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti poco prima dell'una: il 69enne stava rientrando a casa, in via Baccio da Montelupo.

La vittima sarebbe stata avvicinata da un giovane con il pretesto di una sigaretta e di qualche moneta. Poi l'autore della rapina, dopo aver spinto a terra il 69enne, avrebbe frugato nelle tasche della vittima portando via il portafoglio.

Un passante ha assistito a distanza alla rapina e ha chiamato una pattuglia dei carabinieri che era in servizio nelle vie limitrofe. I militari sono riusciti a individuare il presunto autore nel diciannovenne il quale, prima di essere raggiunto, avrtebbe tentato di disfarsi della refurtiva. Il giovane è stato bloccato e arrestato. Si trova ora nel carcere di Sollicciano in attesa della udienza di convalida. I carabinieri hanno restituito il portafoglio alla vittima.



