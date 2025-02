'Partita applaudita', gare di calcio con solo applausi

In Toscana, in questo weekend, prenderà il via l'iniziativa 'La partita applaudita': saranno coinvolte 200 squadre toscane della categoria Giovanissimi B maschili under 14 e due formazioni Giovanissime femminili under 15. In tutte queste queste gare il pubblico potrà esprimere le proprie emozioni sono ed esclusivamente con l'applauso.

Prima di ogni partita i capitani delle squadre leggeranno, metà ciascuno, un messaggio comune in cui si chiede al pubblico di "partecipare alla partita in maniera diversa dal solito": nella lettera si ricorda che "l'arbitro è un giovane come noi" e che "urla e imprecazioni non ci aiutano a giocare meglio".

L'iniziativa è stata presentata in Regione dal presidente Eugenio Giani: tra gli organizzatori ci sono Anci Toscana, il settore giovanile e scolastico regionale della Figc, i comitati regionali di Figc-Lnd, Aia, Aiac, l'associazione calcio Fair play della Toscana in collaborazione con la rivista Calciopiù (che è media partner). "Lo scopo - ha spiegato Giani - è sensibilizzare tutti i partecipanti, in particolare gli spettatori, a vivere la gara in modo veramente sportivo. Come Regione patrociniamo l'iniziativa". Il presidente del comitato toscano della Lnd-Figc Paolo Mangini ha spiegato che "l'iniziativa ha lo scopo di promuovere fra tutti gli 'attori' coinvolti nell'attività calcistica i veri valori dello sport".

Simone Cardullo, presidente del Coni Toscana, ha spiegato che si tratta di "un momento per lanciare un importante messaggio di valore educativo e sociale". Il coordinatore regionale del settore giovanile e scolastico della Figc Enrico Gabbrielli ha sottolineato il valore del "ritorno alla partita come momento di divertimento e sana competizione". "L'Anci Toscana è da sempre molto attenta ai temi del fair play e ai fenomeni di bullismo anche nello sport", ha concluso Damiano Sforzi, assessore allo sport di Sesto Fiorentino e delegato alle politiche sportive dell'Anci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA