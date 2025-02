Mostra Hokusai a Pisa, quasi 116mila i visitatori

La mostra Hokusai a Palazzo Blu a Pisa, si è chiusa sfiorando i 116mila visitatori e superando dunque le previsioni fatte dagli organizzatori. "Un grande successo di pubblico e di critica - commenta il museo in una nota - che, in alcuni momenti, ha generato lunghe code negli ultimi fine settimana. 'Hokusai' è la mostra che ha raggiunto in assoluto il maggior numero di visitatori nel periodo di attività del museo". La mostra ha attratto principalmente un pubblico di giovani e famiglie, con un coinvolgimento che ha raggiunto circa il 18% del totale dei visitatori.

"Questo dato - aggiunge Palazzo Blu - rappresenta un significativo aumento rispetto alle mostre precedenti, evidenziando un crescente interesse da parte di nuovi pubblici.

Anche in questa occasione la percentuale di visitatori internazionali è stata alta, attestandosi al 6,5% circa, un dato che evidenzia un piccolo ma significativo aumento rispetto alle mostre precedenti". Secondo il presidente della Fondazione Palazzo Blu Cosimo Bracci Torsi, "questo straordinario risultato ha superato di gran lunga le nostre migliori previsioni e, probabilmente, va oltre il semplice interesse per le opere esposte o per l'evento in sé: si inserisce in un fenomeno culturale più ampio, in cui alcune immagini o creazioni artistiche, per ragioni spesso imprevedibili, diventano vere e proprie icone di massa, catalizzando l'attenzione e il coinvolgimento di un pubblico ben più vasto di quello tradizionalmente legato al mondo dell'arte".



