Controlli ristoranti etnici Prato, 629 casi di irregolarità

Nell'ambito di controlli svolti dalla Guardia di finanza in ristoranti e tavole calde di cucina etnica a Prato e provincia, con anche consegna dei pasti alle aziende, le Fiamme gialle hanno effettuato oltre 629 attività ispettive che hanno portato alla constatazione di irregolarità con una percentuale pari al 100%. Lo rende noto la Gdf di Prato spiegando che le violazioni per lo più hanno riguardato la mancata emissione degli scontrini fiscali: il totale complessivo delle sanzioni che seguiranno ai verbali ricevuti dai titolari ammonta a oltre 380.000 euro. Gli accertamenti, svolti in parallelo con la Asl, sulle condizioni igienico-sanitarie dei locali, hanno portato anche alla sospensione delle attività di 17 esercizi commerciali.

I controlli sono stati svolti dal nucleo mobile del Gruppo di Prato delle Fiamme gialle: erano finalizzati soprattutto alla verifica della corretta emissione degli scontrini fiscali ed al pagamento del canone tv speciale dovuto dagli esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico.

In particolare, nel corso degli accertamenti, "diversi autisti fermati" che trasportavano i pasti a domicilio, "non sono stati in grado di fornire valide giustificazioni circa la mancanza del documento fiscale che avrebbe dovuto accompagnare gli alimenti". Riguardo ai controlli sul pagamento del canone Rai, su 61 accertamenti è risultato "che il 100% degli esercenti non era in regola e si trova ora a rispondere del mancato pagamento del canone, peraltro maggiorato degli interessi nonché di sanzioni amministrative".



