Learco Nencetti racconta un amore non dichiarato

Racconto di un innamoramento non dichiarato. E' 'Giulia, il non so che...perbacco mi sono innamorato di nuovo', libretto di Learco Nencetti, dipendente del ministero dei Beni culturali, in forza ai servizi bibliotecari e sindacalista fiorentino noto per le sue battaglie come coordinatore di Confsal Unsa Beni culturali della Toscana.

Giù autore di 'Parlare di Ercole a Firenze. Già ma di quale Ercole', ricerca sull'origine del mito di Ercole fondatore nei suoi legami con la città di Dante, Nencetti affronta un terreno diverso e raccoglie in un taccuino parole e pensieri di quando ci si innamora, nel suo caso di Giulia, 20 anni più giovane, che lo fa nuovamente sentire vivo. E anche se il suo innamoramento non è dichiarato "pensare e scrivere di te, Giulia, oggi è troppo bello, è un'estasi". A Firenze il libretto lo si può trovare alla Biblioteca nazionale, alla Marucelliana, nella Biblioteca Leopoldo del Consiglio regionale e a quella comunale delle Oblate. "Ho questo lato nascosto del mio carattere in cui sono un po' sentimentale nel senso che mi piacciono le donne - spiega Nencetti -. Non è un'autobiografia, è una raccolta di mie riflessioni, convinzioni e convincimenti". Giulia ha 47 anni, lui 66 e "il bello di tutto questo - continua l'autore - è che non mi sento di avere 66 anni se penso di stare insieme a una ragazza più giovane. E' un libro che racconta le varie fasi: il colpo di fulmine, il corteggiamento, l'innamoramento, la riflessione che ti porta a una decisione, la dichiarazione e la realtà". Nencetti andrà in pensione il primo aprile. "Questo libretto è fatto a coronamento della mia carriera - spiega - e serve per confessare ai miei colleghi che nella vita non mi sono occupato solo di sindacato".



