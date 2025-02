Incidente sull'Aurelia, auto si ribalta e muore conducente

Incidente mortale intorno alle 18 di oggi sulla superstrada Variante Aurelia tra Bibbona e Donoratico (Livorno). Un uomo di 76 anni che si trovava con la moglie al volante della propria auto è morto dopo che il loro mezzo si è ribaltato in seguito a un tamponamento.

La donna è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Cecina. La dinamica dell'incidente, in cui sono rimaste coinvolte le due auto, è ancora al vaglio della polizia stradale che ha dovuto chiudere al traffico la carreggiata in direzione nord per permettere i soccorsi. Sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Donoratico e Venturina. Insieme alla polizia stradale sono intervenuti anche i vigili del fuoco.





