Funaro, 'accanto a magistrati, indipendenza fondamentale'

"Penso che bisogna essere accanto ai magistrati in questa giornata. Quella che è la riforma che stanno mettendo in campo rischia di minare l'indipendenza e l'assetto che è stato costruito dai nostri padri costituenti.

Noi abbiamo dei principi che sono quelli dell'indipendenza, della libertà, che sono fondamentali". Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro che oggi ha partecipato, al Palazzo di Giustizia, all'assemblea promossa dall'Anm toscana in occasione dello sciopero di oggi dei magistrati.

"Non possiamo fare in modo che quelle che sono le decisioni della magistratura siano assoggettate al potere dell'esecutivo - ha aggiunto -. Per questo bisogna esserci e tenere una posizione ferma: so che questo stanno facendo anche i nostri parlamentari, in particolar modo il Pd". Secondo Funaro "bisogna riflettere su altre questioni urgenti e importanti, a partire dal bisogno del personale, i temi del carcere, la digitalizzazione. Sono tanti i fronti su cui sarebbe necessario intervenire in maniera urgente e concentrarsi".



