Fuga gas a Sesto Fiorentino, evacuati negozi e persone in strada

Evacuate alcune attività commerciali e persone presenti nella zona in via dell'Olmo a Sesto Fiorentino (Firenze) per una fuga di gas causata da lavori. Sul posto sono intervenuti, intorno alle 9:10, i vigili del fuoco che hanno delimitato l'area e provveduto alle evacuazioni.

E' stato richiesto l'intervento del personale tecnico del gestore per l'intercettazione e la riparazione della tubazione.

Sul posto anche la polizia locale per la gestione della viabilità.



