Evitato l'abbandono di 4 tonnellate di rifiuti a Prato

Nelle ultime settimane la polizia municipale di Prato ha portato a termine tre operazioni che hanno permesso di cogliere in flagranza e bloccare tre autocarri utilizzati per l'attività non autorizzata di raccolta, trasporto e abbandono di rifiuti speciali, costituiti sia da rifiuti da demolizione sia da scarti di lavorazione tessile, per un totale di quattro tonnellate.

In due circostanze i conducenti sono riusciti a dileguarsi, approfittando dell'orario notturno e dell'aperta campagna, si spiega in una nota, mentre nel terzo caso è stato fermato alla guida del veicolo: un giovane di nazionalità pakistana, poco più che 20enne, senza documenti e risultato già noto per fatti analoghi. All'uomo è stata contestata la violazione di trasporto rifiuti in assenza della dovuta autorizzazione. I rifiuti trasportati per i quali è stato evitato l'abbandono sul territorio comunale, ammontano a circa 4 tonnellate corrispondente ad un totale di 150 sacchi neri. I veicoli ed i rifiuti sono ora ricoverati in luoghi di deposito dell'amministrazione comunale in attesa della loro regolare distruzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA