Costruire comunità, al Pecci di Prato un anno di mostre e eventi

Tre mostre primaverili e una autunnale, quest'ultima sulla tematica dell'Aids. E poi un ricco calendario di eventi, dal cinema alla lettura, dai laboratori per le scuole alle performance musicali. E' 'Costruire Comunità', cartellone per il 2025 del Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, presentato oggi dal direttore Stefano Collicelli Cagol e dal presidente Lorenzo Bini Smaghi, alla presenza della sindaca di Prato Ilaria Bugetti.

Smisurata. Opere XXL dalla Collezione del Centro Pecci', una delle tre mostre primaverili al via il 30 maggio, invita a confrontarsi con le opere di grande formato che fanno parte della collezione e permette anche di celebrare il ritorno di Prato'88, l'opera di Mauro Staccioli che verrà riallestita nell'area limitrofa del Centro Pecci. C'è poi 'Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi. La marcia dell'uomo', installazione monumentale realizzata da due pionieri dell'immagine in movimento, che dagli anni Settanta hanno indagato archivi di famiglia o di cineoperatori della prima metà del XX secolo, recuperando importanti testimonianze di come veniva visto il mondo all'epoca e che troverà poi casa permanente all'interno della collezione Pecci. Terza mostra primaverile 'Davide Stucchi. Light Lights', viaggio immersivo nelle opere di luci create dall'artista. 'Vivono. Arte e affetti, Hiv-Aids in Italia. 1982-1996', è la mostra invece che si inaugura il 4 ottobre, a cura di Michele Bertolino che ha ricevuto una borsa di studio dal Mic per fare ricerca su questa tematica: una generazione di artisti e creativi falcidiata dall'Hiv trova spazio in questo progetto espositivo e il suo lavoro viene ripensato alla luce dell'impatto storico.

Il Centro Pecci propone poi un calendario di appuntamenti pensati per diverse tipologie di pubblico, con l'obiettivo "di potenziare l'accessibilità del museo e renderlo una piattaforma di incontro aperta a tutti". Spiega il direttore Stefano Collicelli Cagol: "Il Centro accende il focus sui propri pubblici, ciascuno caratterizzato dalle proprie specifiche necessità: è qualcosa di urgente in Italia. Lo strumento scelto è quello dell'accessibilità. Con la collezione, l'archivio, la biblioteca, che quest'anno riaprirà, e poi con le mostre, il cinema, i laboratori per le attività didattiche e i progetti speciali di arte e benessere, il ristorante, il bistrot, il playground e l'arena esterna, il Pecci si rivolge a tutte quelle persone che scelgono di arricchire la propria quotidianità attraverso il contatto con i linguaggi delle arti contemporanee".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA