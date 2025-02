Carnevale Viareggio, sfilata notturna per Giovedì grasso

Quarto corso mascherato in notturna per il Carnevale di Viareggio, in occasione del Giovedì grasso, con ospite Miss Italia 2024, la senese Ofelia Setteponti. Oggi è stato anche assegnato il Premio Funari 2025, Giornalaio dell'anno, con riconoscimenti per Tiziana Panella, Mauro Corona e Mario Natangelo. La cerimonia di consegna si è svolta alle 17 sul palco di piazza Mazzini, preceduta da un flash mob del Forum per la pace della Versilia, 'Mettete fiori nei vostri cannoni', lo slogan; presenti la Banda della pace e la compagnia teatrale Policardia. I prossimi corsi mascherati sono in programma domenica 2 marzo e il 4, Martedì grasso, quando ci sarà la proclamazione dei vincitori e lo spettacolo pirotecnico di chiusura. Stasera, invece, si conclude la festa rionale dello storico rione Vecchia Viareggio, da domani fino al 4 marzo ci sarà la festa del rione Darsena.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA