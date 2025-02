Big match Serie B Sassuolo-Pisa sarà visibile in chiaro

Sabato per il calcio italiano non sarà soltanto il giorno della sfida al vertice della Serie A fra Napoli e Inter, ma anche, dalle 17.15, del big match della B, al Mapei Stadium, tra Sassuolo e Pisa, ovvero la prima e la seconda del torneo cadetto, con i neroverdi emiliani a +5 sui toscani. E ora Dazn fa sapere che questa partita, valida per la 28/a giornata di B, sarà visibile anche in modalità gratuita.

All'andata, i ragazzi di Filippo Inzaghi avevano dominato l'incontro, imponendosi con un 3-1. Sabato la squadra allenata dall'altro campione 2006 Fabio Grosso cercherà di prendersi la rivincita, spinta dal proprio pubblico e dalla voglia di consolidare il primo posto in classifica.

I tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno seguire la partita senza nulla pagare andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.





