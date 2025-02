Torna la mostra delle antiche camelie della Lucchesia

Torna a marzo la mostra delle antiche camelie della Lucchesia: più di 130 eventi e 200 visite guidate in quattro fine settimana a partire dall'8/9 marzo. E' la 36/a edizione della manifestazione che ha per protagoniste le 2.500 camelie di Pieve e Sant'Andrea di Compito, nel comune di Capannori (Lucca), sparse tra ville, corti e giardini.

In programma visite guidate alla Torre medievale di avvistamento, momenti di animazione, laboratori, incontri culturali, mostre fotografiche, eventi di sensibilizzazione sociale, rievocazioni storiche e cibo della tradizione, con prodotti selezionati del territorio. Il vero protagonista resta comunque il Camellietum Compitese - con 1.600 piante distribuite su 4 ettari di terreno e con più di mille cultivar differenti - che l'International camellia society (Ics) ha insignito col titolo di 'Gardens of excellence'.

"Questo - si spiega - è il giardino di camelie più vasto e visitato d'Europa. E non a caso l'Ics è partner dell'evento insieme alla Società italiana della camelia, l'Antica Chiusa Borrini, l'associazione 'Amici del camelieto e dintorni' e altre quaranta realtà del territorio". Le camelie non sono solo nel Compitese, ma anche a Marlia, a Villa Reale. Sempre più persone scelgono di far visita a entrambi i giardini. È per questo che, come ogni anno, si rinnova la collaborazione tra la manifestazione e la villa, con riduzioni sul biglietto. La Mostra è promossa dalla cooperativa di comunità Centro culturale compitese insieme al Comune di Capannori. L'inaugurazione è in programma l'8 marzo 2024 al Camellietum Compitese.



