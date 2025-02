Patty Pravo e Roberto Saviano tra protagonisti Estate Fiesolana

Patty Pravo, Roberto Saviano, Incognito, Alice e Nerì Marcorè con un omaggio a Paolo Benvegnù. Sono alcuni dei protagonisti della 78/a edizione dell'Estate Fiesolana, la rassegna di musica d'autore, internazionale, orchestra, teatro, jazz, gospel, letture e cinema, presentata oggi. Il festival, organizzato da Prg e Music Pool, al Teatro Romano di Fiesole, avrà una durata di quasi 100 giorni. Si parte il 5 e 6 giugno con la rassegna di teatro scolastico dei licei Gramsci e Machiavelli, chiusura a settembre con il recital dello scrittore Roberto Saviano (venerdì 5) e la serata con il filosofo, saggista e psicanalista Umberto Galimberti (sabato 6).

Tra i nomi che si alterneranno al teatro di Fiesole Patty Pravo, assente da Firenze da moltissimi anni, si esibirà con un nuovo spettacolo il 18 giugno. Walter Veltroni proporrà il 23 dello stesso mese 'Le emozioni che abbiamo vissuto', un racconto accompagnato al pianoforte da Gabriele Rossi. Il 26 Dario Vergassola e David Riondino reciteranno 'I giochi per Patroclo', il XXIII canto dell'Iliade. Il mese si concluderà con il concerto degli Incognito, ultimo tour prima dello scioglimento della band. A luglio tornerà l'Iliade con Tullio Solenghi che il 10 porterà in scena il III canto, 'Il duello per Elena', Alessandro Riccio il 17 dello stesso mese reciterà il XVI e XVII canto, 'La morte di Patroclo', infine Maddalena Crippa il 24 luglio presenterà il XIV canto, 'Achille e Priamo'. Per gli 80 anni del maestro Franco Battiato e a distanza di quattro dalla sua scomparsa, tornerà Alice (11 luglio) con lo spettacolo 'Eri con me', accompagnata dall'Orchestra Filarmonica Italiana e con Carlo Guaitoli alla direzione e pianoforte. Il 5 agosto Neri Marcorè sarà in concerto con l'orchestra multietnica di Arezzo in memoria del cantautore Paolo Benvegnù, scomparso lo scorso 31 dicembre. ''Abbiamo cercato di mantenere alto il livello qualitativo oltre che a quello quantitativo e pensiamo di esserci riusciti anche questa volta'', ha spiegato l'organizzatore Claudio Bertini di Prg. ''A Fiesole la cultura non si ferma mai - ha commentato la sindaca Cristina scaletti - L'offerta del Teatro Romano di Fiesole è sempre più attiva e densa di contenuti''.



