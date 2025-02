Migranti: arrivata a Livorno nave Ocean Viking, 112 a bordo

E' arrivata all'ingresso del porto di Livorno intorno alle 8,05 di stamani scortata da una motovedetta della capitaneria, la Ocean Viking la nave ong con 112 migranti a bordo, recuperati in mare nei giorni scorsi. La nave ha poi attraccato al molo 57 intorno alle 8,30, alla calata Carrara, di fronte alla stazione marittima dove al secondo piano della struttura è stato approntato il dispositivo di accoglienza previsto dalla prefettura. A bordo è salito il personale della sanità marittima per eseguire una prima verifica sanitaria dei migranti, mentre a banchina alla presenza dell'assessore al sociale del Comune Andrea Raspanti, Protezione civile e i servizi di emergenza coadiuvati dalla Croce rossa e dai volontari, hanno attrezzato una postazione per distribuire generi di conforto e vestiario, oltre all' assistenza medica.

Dopo il ristoro e le visite mediche, verranno effettuate le operazioni di identificazione dall'ufficio immigrazione della polizia di Livorno, che si coordinerà con le altre prefetture della regione che prenderanno in carico i migranti di spettanza.

A bordo, dei 112 naufraghi soccorsi in mare, 81 migranti provengono dal Bangladesh, 11 dall'Egitto, 8 dalla Somalia, 6 dalla Siria, 4 dal Pakistan, 1 dal Camerun e 1 dal Mali.



