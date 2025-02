'La notte stellata' di Van Gogh ispira installazione tessile

'La Notte stellata', dipinto di Vincent Van Gogh, rivisitata in chiave tessile. E' l'installazione che sarà inaugurata il prossimo 28 febbraio al Victory Cafèmuseo di Montermurlo (Prato). L'opera ha messo insieme la creatività di 189 artisti e artigiani tessili di tutto il mondo e si è rivelata, spiegano i promotori dlel'iniziativa, "resiliente alla pandemia del Covid su scala globale che ha impedito gli spostamenti, la guerra in Ucraina che ha bloccato le spedizioni doganali e l'alluvione nel Pratese che ha rischiato di danneggiarla irrimediabilmente".

La realizzazione è frutto dell'iniziativa del gruppo di Coordinamento Tessitori: tutto è nato nel 2020, in piena pandemia, durante una videocall tra addetti ai lavori del settore tessile. A causa delle limitazioni era stata vietata l'organizzazione della conferenza annuale dei feltrai, Feltrosa, così è stata avanzata la proposta di individuare un'opera d'arte, spezzettarla in tanti tasselli, ed effettuare un sorteggio per attribuire un quadrato da 50x50 cm da riprodurre per mano di ognuno degli artisti artigiani tessili aderenti. Così è stato fatto, ma nel corso della realizzazione altri eventi hanno rischiato di fermare il progetto: la guerra ha rischiato di bloccare i due pezzi in arrivo da Russia e da Ucraina mentre l'alluvione del novembre 2023 ha interessato anche il magazzino a Montemurlo di Trafi creatività tessile dove l'opera era conservata. A maggio scorso l'installazione è stata terminata e venerdì sarà esposta. L'installazione resterà a Montemurlo fino a inizio aprile, per poi andare in esposizione in un'altra città della Toscana.



