Al via celebrazioni 550 anni della nascita di Michelangelo

Al via in Toscana le celebrazioni per i 550 anni della nascita di Michelangelo Buonarroti (1475-1564). Le iniziative sono state presentate a Palazzo Panciatichi (Palazzo del Pegaso), sede del Consiglio regionale, e partiranno il 6 marzo, anniversario della nascita, e l'8 marzo, giorno in cui fu battezzato nel 1475. Le celebrazioni prenderanno il via a Caprese Michelangelo (Arezzo), in Alta Val Tiberina, al Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti, e sono previsti l'emissione di un francobollo commemorativo e un annullo filatelico speciale. Inoltre verrà inaugurata una mostra di francobolli celebrativi su Michelangelo da tutto il mondo, per raccontare vita e opere del maestro.

"La casa natale di Michelangelo è per noi una risorsa incredibile - ha affermato Marida Brogialdi, sindaco di Caprese - e l'auspicio che accomuna tutti noi è rafforzare l'immagine di un luogo, che ha tanto da raccontare e trasmettere sul rapporto tra la figura di Michelangelo e la comunità. Le iniziative proseguiranno per tutto il 2025". Il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci ha sottolineato l'importanza di "diffondere questo anniversario, affinché il ricordo di Michelangelo Buonarroti continui a ispirare le future generazioni e a testimoniare l'eccellenza della nostra terra", le celebrazioni sono "occasione unica per rendere omaggio a uno dei più grandi geni dell'arte e della cultura mondiale". "La Valtiberina - ha continuato - è un crocevia di storia, arte e cultura, dove le influenze di diverse epoche si fondono armoniosamente, testimoniando la ricchezza del nostro patrimonio".

Marco Capaccioli, vicepresidente dell'associazione nazionale Case della Memoria ha evidenziato "due iniziative particolari, il 30 e 31 marzo, la prima 'Abitare la Memoria', uno spettacolo itinerante all'interno della casa museo, l'altra con uno spettacolo interattivo dedicato agli studenti, primi portatori di memoria con sguardo al futuro, che saranno poi loro ad accompagnare i genitori al museo, facendo da guida".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA