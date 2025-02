Accoltellato in centro accoglienza Vicofaro, grave in ospedale

Nuovo episodio di violenza ieri sera nel centro di accoglienza migranti di Vicofaro a Pistoia, gestito da don Massimo Biancalani nei locali della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un 31enne del Gambia, ospite della struttura, nel corso di una lite con un altro ospite della comunità, di nazionalità nigeriana, è stato colpito con un coltello alla gola, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Jacopo, dove tuttora è ricoverato. Le sue condizioni sarebbero gravi. Il fatto è avvenuto poco prima delle 22 di ieri. Sul posto carabinieri e polizia.

Questa mattina don Biancalani parla di "litigio per motivi futili". "Le dinamiche - spiega il prete - sono ancora da chiarire. Il litigio è avvenuto vicino alla dispensa. Il ragazzo ha riportato una ferita profonda al collo. In ospedale dicono che è fuori pericolo e che lo terranno sedato per 24 ore, per facilitargli la respirazione e che poi valuteranno come intervenire. Si tratta degli stessi due giovani che sabato scorso erano stati denunciati per rissa - aggiunge don Biancalani -, il ragazzo ferito la notte scorsa era stato portato in questura e poi rilasciato. Anche stamani alle 4 il magistrato non ha convalidato il fermo dell'altro coinvolto nella lite e quindi sono andato a riprenderlo e l'ho riportalo nei nostri locali".



