Vela: già 20 barche iscritte all'8/a edizione della Ran 630

Le Officine Gullo House, a Firenze, hanno ospitato la serata dedicata agli armatori dell'8/a RAN 630, la regata d'altura dell'Accademia Navale, in programma dal 26 aprile ai primi maggio, con partenza da Livorno, passaggio da Porto Cervo e Capri, con ritorno a Livorno, per un totale di 630 miglia (la più lunga del Mediterraneo). Hanno rivolto un saluto di benvenuto l'ammiraglio Lorenzano Di Renzo, comandante dell'Accademia Navale, e Gian Luca Conti, presidente dello Yacht club di Livorno. La partenza nelle acque antistanti l'Accademia Navale, a Livorno, sarà data da un colpo a salve sparato dal cacciatorpediniere Caio Duilio e i concorrenti potranno contare sul monitoraggio dell'intero campo di regata da parte della centrale operativa del Comando in Capo della Squadra Navale, che garantirà le migliori condizioni di sicurezza. Gli eventi sociali correlati alla RAN 630 sono in programma nello Yacht Club di Livorno in occasione della regata, la cui partenza verrà sata il 26 aprile 2025. La RAN 630 è parte della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale-Città di Livorno ed è organizzata dallo Yacht club Livorno, in collaborazione con l'Accademia Navale e la Sezione Velica della Marina Militare di Livorno 'Riccardo Gorla'. La RAN 630 è una prova valida per il Campionato italiano Offshore con coefficiente 3, il più alto. Lo Yacht club Costa Smeralda e lo Yacht club Capri si fanno carico di verificare i passaggi dei concorrenti ai rispettivi cancelli del percorso. Le classifiche finali saranno calcolate con i sistemi di compenso ORC e IRC, sia per gli equipaggi completi che in doppio. Sono previste le classi Gran Crociera e IOR. Il premio Challenge perpetuo Pierre Hamon sarà consegnato al primo yacht a tagliare la linea d'arrivo in tempo reale. Il Challenge perpetuo Accademia Navale andrà al primo classificato in tempo compensato. Le imbarcazioni di corpi militari partecipano al Trofeo Medaglia d'Oro al valor militare capitano di corvetta Saverio Marotta, a loro riservato. Ad oggi risultano iscritte 20 imbarcazioni.



