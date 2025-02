Onorificenza Quirinale, superstite eccidio accompagnata ragazzi

È un autobus speciale quello che domani, mercoledì 26 febbraio, partirà da Fucecchio (Firenze) in direzione Roma: accompagnerà Vittoria Tognozzi, 87 anni, al Quirinale dove sarà accolta dal presidente Sergio Mattarella per ricevere l'onorificenza di commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana "per la sua attività di testimone dell'eccidio" del Padule di Fucecchio, avvenuto il 23 agosto 1944, 174 le vittime.

Ad accompagnare la superstite la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, gli amministratori degli altri quattro comuni teatro della strage nazifascista - Lisa Amidei sindaca di Larciano, Simona De Caro sindaca di Monsummano Terme, Nicola Tesi sindaco di Ponte Buggianese, Simona Rossetti sindaca di Cerreto Guidi -, e i ragazzi dell'associazione FucecchioèLibera, insieme ai quali, si ricorda, "Vittoria scrisse la commovente lettera inviata al presidente Mattarella, nella quale raccontava la sua storia". Ad attendere la delegazione a Roma sarà inoltre presente il senatore Dario Parrini": Vittoria Tognozzi sarà poi accompagnata fino alle porte del Quirinale. La delegazione l'attenderà poi all'uscita.

"Vittoria - commenta Donnini - rappresenta per la nostra comunità un esempio di impegno civico e di valore morale. Se la tragedia dell'eccidio del Padule è conosciuta anche dalle nuove generazioni, gran parte del merito è suo e dell'impegno di persone come Graziano Bellini, che sarà in viaggio insieme a noi, e i ragazzi di FucecchioéLibera. Proprio su loro iniziativa, e con la collaborazione dei sindaci dei territori che hanno vissuto la strage dell'eccidio, l'amministrazione comunale ha deciso di accompagnare Vittoria nel suo viaggio verso Roma, per vivere insieme a lei questo momento davvero speciale. Rispetto al dolore di Vittoria, che nella notte del 23 agosto 1944 perse la famiglia e una parte della propria gioventù, il riconoscimento che le è stato conferito dal Presidente della Repubblica è assolutamente doveroso, per il merito di portare avanti quella memoria storica senza la quale non c'è futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA