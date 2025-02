Cultura, 700 eventi per Valdichiana capitale toscana 2025

Musica, teatro, arti visive, archeologia, territorio: 700 eventi faranno parte nel 2025 del programma di 'Valdichiana capitale toscana della cultura', appuntamento che dura un anno e che è stato lanciato oggi nella sede della presidenza della Regione Toscana, a Firenze, da sindaci e amministratori dei Comuni della Valdichiana senese.

Sono Chiusi, Pienza, Montepulciano, Cetona, Chianciano, San Casciano dei Bagni, Torrita di Siena, Trequanda, Sinalunga, Sarteano.

Oltre alla scoperta dei Bronzi di San Casciano, tuttora evento-star di lungo richiamo per questo lembo di Toscana, tra le iniziative compaiono una celebrazione del poeta Mario Luzi (1914-2005), legato a Pienza, nel ventennale della morte; dell'archeologo senese Ranuccio Bianchi Bandinelli, a 50 anni dalla scomparsa (nel 1975) e a 100 anni dai suoi studi sulla città di Chiusi in epoca etrusca (l'antica Clevsi/Clusium), una pietra miliare nell'archeologia antica; di Guido Ceronetti che visse gli ultimi 30 anni a Cetona cui è dedicato un'inseguimento' con forme di teatro di strada e laboratori sui testi nei borghi del posto. In collaborazione con la Chigiana ci sono date per la musica classica con Christian Schmitt, Alessandra Gentile, Salvatore Accardo, il Coro della Cattedrale di Siena, Eliot Fisk. Siena Jazz è partner dei concerti di Valdichiana Jazz, mentre il cinema si affida a proiezioni itineranti in tutti i comuni. L'arte sciorinerà espressioni di street art e sculture e installazioni.

"Per la Valdichiana senese - ha detto il presidente Eugenio Giani - sarà un anno da ricordare che entrerà nella storia della Toscana. L'identità della Valdichiana affonda le sue origini nel Paleolitico, per continuare con gli Etruschi e il grande re Porsenna, poi con i borghi che si trasformano in città nel Medioevo e che poi vivono un rapporto straordinario con Firenze e Siena. Un profilo culturale forte tanto che il ministero l'aveva individuato per la rosa dei dieci centri candidati a diventare capitale italiana della cultura. Non siamo riusciti ma senza dubbio la Valdichiana senese è per il 2025 la capitale toscana della cultura".

"Siamo ripartiti dal dossier per la candidatura a capitale nazionale per la cultura, scremandovi i progetti che ritenevamo idonei e seguendo un filo conduttore che porta ad avere tra i 600 e i 700 eventi", ha detto Edo Zacchei, sindaco di Sinalunga e presidente dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, i quali insieme alla Regione Toscana varano il programma con "un impegno economico di 600.000 euro". "L'obiettivo - ha aggiunto - è che rimanga sia qualcosa di materiale, cioè gli eventi - alcuni esistevano e li abbiamo potenziati, altri sono nuovi; sia qualcosa di immateriale ossia far crescere le competenze artistiche e culturali. Abbiamo puntato su un programma su musica, teatro, arti visive, archeologia e su due linee specifiche su giovani, anche con le scuole, e donne. Il programma è contaminato. Da Siena riceviamo, per esempio, i contributi dell'Accademia Chigiana e di Siena Jazz".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA