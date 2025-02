Codice giallo in Toscana per pioggia

Codice giallo in Toscana per rischio idrogeologico per domani, mercoledì 26 febbraio. Una perturbazione è in arrivo a partire dalla serata di oggi e per domani, si spiega in una nota, è prevista pioggia su tutta la regione. La Sala operativa regionale della protezione civile, oltre ad estendere il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le zone costiere settentrionali e quelle centrali fino alla mezzanotte, ne ha emesso un altro che copre tutto il resto della regione a partire dalle 20 di oggi fino a tutto domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA