Al via rimozione prime keybox in centro storico Firenze

Via alla rimozione delle prime keybox - le cassette per le chiavi dei cosiddetti affitti brevi - dalle facciate dei palazzi nel centro storico di Firenze, in base al nuovo regolamento di polizia urbana approvato dal Comune. La sindaca Sara Funaro e l'assessore al turismo Jacopo Vicini hanno accompagnato gli uomini della polizia municipale nel primo giro di rimozioni, iniziando da via de' Cimatori e via Lambertesca. Delle circa 400 keybox censite in area Unesco nelle scorse settimane ne è rimasto ancora un terzo.

"L'attenzione dell'amministrazione sarà massima nel rimuovere e continuare a controllare", ha detto Funaro, secondo cui "questa è una prima azione delle tante che vogliamo mettere in campo per regolamentare le varie azioni che devono essere messe in campo sugli affitti brevi, e per dare risposte di decoro".

Vicini ha sottolineato che "la sindaca l'ha annunciato a novembre, abbiamo dato tutto il tempo, abbiamo dato ulteriori 10 giorni per adeguarsi a questa normativa, ad oggi siamo costretti con la polizia municipale a rimuoverle noi e poi sanzionare chi non ha rispettato questo regolamento".

Con la rimozione "iniziamo da qui - spiega Leonardo Magnolfi, commissario di polizia municipale - però la norma si applica su tutto il comune di Firenze. Abbiamo già segnalazioni per alcune zone degli altri quartieri dove c'è una presenza particolarmente massiccia, per cui cominceremo dalle sei zone dove ci è stata segnalata questa presenza". La sanzione prevista è quella del regolamento comunale di polizia urbana, 400 euro per avere esposto sulla strada pubblica una keybox; ma se lo strumento viene utilizzato per aggirare la normativa sul riconoscimento di persona delle persone ospitate, la sanzione è di natura penale, prevista dall'articolo 109 del Tulps, con l'arresto del trasgressore e un'ammenda di natura pecuniaria.





