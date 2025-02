Scontro frontale auto-camion in Val di Cecina, morto 44enne

Un uomo è morto nello scontro frontale tra un camion e un auto che ha coinvolto anche una seconda vettura nella zona di Montecatini Val di Cecina (Pisa) sulla SS68 della 'Val di Cecina'. Il paziente è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è deceduto. Nella seconda macchina coinvolta ci sono state altre due persone incastrate, due donne.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118 - è stato attivato anche l'elisoccorso -, e i vigili del fuoco. Le forze dell'ordine regolano il traffico e dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. L'Anas ha chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, dal km 13 al km 14.

E' un automobilista di 44 anni di Rosignano (Livorno), l'uomo deceduto nello scontro frontale. Nell'impatto il camion, che procedeva in direzione di Volterra (Pisa), ha urtato un'altra auto con due donne a bordo, che sono rimaste entrambe ferite ma non sono in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri e la strada è tuttora chiusa al traffico per consentire i rilievi e di rimuovere i mezzi incidentati. Secondo una prima ricostruzione al vaglio delle forze dell'ordine, l'auto del 44enne avrebbe invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva il camion, che a sua volta avrebbe urtato l'auto con le due donne a bordo proprio nel tentativo disperato di non entrare in collisione con la prima vettura.



