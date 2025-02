Poiché è attesa per i prossimi giorni una perturbazione che interesserà anche la Toscana - in modo più consistente per la giornata di mercoledì prossimo - la Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle ore 18 di oggi, lunedì 24 febbraio, fino alle 14 di domani per le zone costiere settentrionali e quelle centrali della regione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA