A rassegna Visioni d'Europa a Firenze doc '20 Days in Mariupol'

L'Istituto universitario europeo di Firenze presenta il secondo appuntamento di Visioni d'Europa, la rassegna di documentari e dibattiti che esplora le grandi sfide politiche e sociali del nostro tempo. Il 26 febbraio alle 18.30, a Palazzo Buontalenti, sarà proiettato '20 Days in Mariupol' (2023), il documentario premio Oscar diretto dal giornalista ucraino Mstyslav Chernov, che ha seguito da vicino l'assedio della città nei primi giorni dell'invasione russa. Al termine della proiezione si terrà un dibattito con Stefania Battistini, inviata speciale del Tg1, Nona Mikhelidze, esperta di politica russa e post-sovietica presso l'Iai), Annalisa Piras, curatrice della rassegna e Fabrizio Tassinari, direttore esecutivo della Florence school of transnational governance all'Eui.

Presentato in anteprima al Sundance Film Festival e acclamato dalla critica, '20 Days in Mariupol' è stato definito da The Guardian "un film straziante che testimonia questo grande crimine". Il documentario segue una squadra di giornalisti che, a rischio della propria vita, riprendono la realtà dell'assedio di Mariupol, sfidando censura e propaganda. "L'evento - si spiega dall'Iue - offrirà al pubblico un'occasione unica per approfondire il tema del giornalismo di guerra e delle conseguenze geopolitiche del conflitto ucraino".



