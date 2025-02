Ritrovata la 15enne scomparsa a Lucca

E' stata rintracciata questa sera dai carabinieri Gaia Celoni, la 15enne scomparsa da Lucca ieri sera. I militari della sezione radiomobile hanno ritrovato la minore a bordo di un treno regionale sulla linea Firenze-Viareggio alla stazione di Altopascio (Lucca). La 15enne è già stata affidata ai genitori. La ragazza non dava notizie di sé da ieri alle 20.30 e per tutta la giornata odierna si erano susseguiti appelli di genitori, conoscenti e anche del sindaco di Lucca per ricevere informazioni utili alle ricerche. Le indagini dei carabinieri si erano estese anche ad altre province della Toscana.



