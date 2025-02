Mobilitazione pro Ucraina a Firenze 'lotta per libertà continua'

"Siamo tanti e questo significa che siamo uniti, siamo forti e siamo decisi e continuiamo a lottare per la nostra libertà, per la pace, per la nostra democrazia e per il mondo libero. Grazie davvero, non ci si ferma qui". Lo ha detto Yuliya Muts, presidente dell'Associazione Ucraina-Italia Lilea in piazza Santa Croce al termine della 'Marcia della resilienza' in occasione del terzo anniversario dell'invasione russa. Alcune centinaia i partecipanti, circa 600 per la questura, provenienti anche dalle province di Pisa, Livorno, Prato e Pistoia. Il corteo è partito da piazza Santa Maria Novella per poi muoversi verso l'Oltrarno, toccando piazza Pitti e infine Santa Croce.

"Ognuno di noi, ogni giorno, deve raccontare a tutti amici, parenti e conoscenti quello che succede in Ucraina, come stanno le cose perché purtroppo la mancata informazione e anche la forte propaganda non ci permette di andare avanti", ha aggiunto Muts, che ha poi concluso con un appello rivolto ogni livello istituzionale, da quelli internazionali ai regionali e comunali affinché lavorino "per ristabilire la pace in Ucraina, per combattere la dittatura" e far tornare libera l'Ucraina, "così anche l'Europa potrà fiorire e avere più forza".



