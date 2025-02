Lite in albergo, ferito al volto con una bottiglia rotta

Ha aggredito un collega di lavoro, colpendolo al volto con una bottiglia rotta ed è stato denunciato per lesioni personali aggravate. E' accaduto a Casciana Terme (Pisa), sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, un 36enne di nazionalità nigeriana e incensurato, avrebbe colpito un connazionale durante una lite scoppiata per futili motivi all'interno di un albergo della zona, dove entrambi erano ospiti per motivi di lavoro. La vittima è stata accompagnata in codice giallo all'ospedale Cisanello, dove si trova tuttora ricoverata.

Nella rissa è rimasto coinvolto anche un terzo uomo, anche lui di origine nigeriana, che ha riportato lievi lesioni e rifiutato le cure mediche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA