Firenze omaggia Pinocchio con un nuovo museo interattivo

Il burattino più famoso al mondo compie 142 anni, la prima edizione del romanzo risale al febbraio 1883 e Firenze, la città dove nacque e morì Carlo 'Collodi' Lorenzini, gli rende omaggio con uno spazio tutto nuovo, il 'Pinocchio Museum Experience'. Giunti Editore, ha deciso di "riportarlo a casa" ideando in via Ricasoli un "luogo unico pensato per le famiglie", che "nasce dalla sinergia tra arte digitale e letteratura classica e permette ai visitatori di tutte le età di immergersi nel mondo di Pinocchio, grazie all'uso di tecnologie all'avanguardia".

Giunti ha curato le sezioni dedicate alla formazione e all'apprendimento: dalla mappa interattiva che invita a esplorare i luoghi di Firenze e del mondo dove Pinocchio ha lasciato un'impronta culturale e linguistica, ai laboratori dedicati al gioco e alla creatività ispirati al romanzo, fino alla selezione degli artisti che negli anni hanno illustrato la storia dando vita a edizioni di pregio, al passo con lo sviluppo dell'arte grafica.

Lo studio creativo Trama si è invece occupato della parte immersiva multimediale. L'esperienza si sviluppa attraverso una sequenza di ambienti immersivi e interattivi, dove prendono vita le illustrazioni di Tony Wolf e del figlio Teo Lupatelli. Dal laboratorio di Geppetto fino alle profondità del ventre del Pescecane, ciascuna stanza è stata accuratamente progettata per consentire un'immersione totale nel romanzo e nel significato della storia.

"Pinocchio rappresenta uno dei cardini della mia lunga avventura editoriale, un simbolo di libertà e di fantasia, che ha varcato epoche e confini entrando nel cuore dei bambini di tutto il mondo. Pinocchio torna a casa: a Firenze, qui dove tutto è cominciato, dove è stato concepito, scritto e pubblicato più di 140 anni fa e, da oggi, anche vissuto attraverso un'esperienza immersiva memorabile" in questo museo, le parole di Sergio Giunti, presidente dell'omonimo gruppo.

Oltre al museo, in piazza Strozzi un'altra novità: la mostra di Fabio De Poli ospitata da Giunti Odeon, attraverso 24 tavole, originali e inedite, l'artista genovese ripercorre la fiaba di Pinocchio, diventando custode e interprete della magia e del segno indissolubile che il burattino, da sempre, porta con sé.





