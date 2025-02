Carnevale, oltre 20mila persone per sfilata di Lucca in maschera

Oltre 20mila persone hanno invaso il centro storico e le Mura per assistere alla sfilata di Carnevale, evento clou di Lucca in maschera. Il corteo, animato da figuranti in costume, carri in miniatura e imponenti opere in cartapesta realizzate dai maestri viareggini è partito alle 15 da Porta Sant'Anna e si è poi concluso in piazza San Michele con musica e coreografie. A catturare l'attenzione di tutti, la pantera di 4,5 metri, creata appositamente dal carrista Luca Bertozzi, simbolo del legame tra arte e tradizione.

Soddisfazione nelle parole dell'assessore al turismo Remo Santini, che ha coordinato l'organizzazione dell'evento: "Lucca in Maschera si conferma ormai una tradizione amata e attesa, capace di coinvolgere tutta la città. Questa terza edizione ha superato ogni aspettativa, segno che la formula funziona e che Lucca ha un grande potenziale nel valorizzare le proprie tradizioni. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata indimenticabile".



