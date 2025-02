Una valigia piena parole, romanzo epistolare per figlia 12enne

CRISTINA MANETTI 'A PENELOPE CHE PRENDE LA VALIGIA' (Giunti, pag.172, Euro 14,00). Un romanzo epistolare in cui una madre scrive alla figlia dodicenne Penelope e alle sue compagne immaginando di riempire la valigia di parole che, se ben adoperate, diventeranno fatti, determineranno i cambiamenti e il loro futuro, così come è accaduto a molte donne prima di loro. Un metafora della vita della Penelope protagonista ma anche di tutte le ragazze, future donne, ancora in viaggio verso una meta paritaria e degna di rispetto.

E' 'A Penelope che prende la valigia', libro scritto da Cristina Manetti, giornalista, capo di Gabinetto della Regione Toscana, ideatrice della Toscana delle donne, progetto contro la violenza e le discriminazioni di genere e per promuovere i diritti, i meriti e il talento delle donne. Una storia di militanza che diventa una lunga lettera, parole importanti e una valigia da riempire. Qual è l'eredità più preziosa da lasciare alle nostre figlie? Coraggio, libertà, speranza, tenacia, gentilezza, rispetto, allegria, immaginazione, compassione, futuro, generosità, cambiamento: sono solo alcune delle parole che andranno a comporre la valigia delle ragazze perché diventino artefici del proprio destino.

Il romanzo è diventato anche uno spettacolo teatrale, un reading di Nancy Brilli che lunedì parteciperà alla prima presentazione del libro, in programma lunedì 24 febbraio alle 18.30 alla Giunti Odeon a Firenze. Cristina Manetti presenterà 'A Penelope che prende la valigia' insieme anche a Maria Elena Viola, direttrice di Donna Moderna.



