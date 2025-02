Il 'Pedale Rosso' arriva a Pisa, contro la violenza di genere

Prosegue il viaggio per i diritti delle donne di 'Pedale Rosso', l'iniziativa ideata dall'attrice Marianella Bargilli e dall'olimpionico del ciclismo Paolo Bettini che il 2 marzo prossimo arriverà a Pisa con una pedalata o una camminata per sensibilizzare sui valori dell'uguaglianza e della parità di genere.

La manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Pisa è inserita ne 'Il marzo delle donne', rassegna organizzata dall'Assessorato alle Pari Opportunità con il supporto della Fondazione Teatro Verdi di Pisa e Pisamo. "Pedale Rosso continua il suo percorso e questa tappa di Pisa - afferma Bettini - ci vede impegnati nel supportare l'Assessorato per cercare di sensibilizzare e dare pari diritti a tutti, abbiamo studiato due percorsi che si snoderanno nel centro cittadino che daranno di poter attraversare e scoprire la città". L'arrivo sarà sempre davanti al Teatro Verdi mentre nella piazza dei Cavalieri verrà allestito il villaggio Pedale Rosso con stand per raccogliere le adesioni, animazioni, interviste e luogo del raduno prima della partenza.



