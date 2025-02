Corteo Sudd Cobas contro sfruttamento e faide a Prato

Corteo oggi pomeriggio nel centro di Prato per protestare contro l'insicurezza e "la spirale di violenza in cui covano le faide" nel distretto dell'abbigliamento, il più grande d'Europa. La manifestazione è organizzata dal sindacato di base Sudd Cobas come iniziativa antimafia. I manifestanti fanno riferimento agli attentati incendiari che il fine settimana scorso hanno colpito tre aziende - a Prato, a Carmignano e a Campi Bisenzio (Firenze).

Sono chiari atti dolosi su cui è in corso un'inchiesta della procura della Repubblica di Prato.

"Antimafia è lotta per il lavoro degno e sicuro. La lotta per il lavoro degno e sicuro è antimafia', dicono con slogan gli esponenti di Sudd Cobas, sigla di base che ricollega "le lotte sindacali per combattere lo sfruttamento lavorativo al clima di intimidazioni e attentati che stanno scuotendo il distretto".

In corteo molti lavoratori pakistani, che in gran numero si ritrovano alle dipendenze di imprenditori cinesi. La protesta ha iniziato a sfilare dal piazzale della stazione ferroviaria di Porta al Serraglio, per attraversare il centro passando da piazza Mercatale e arrivare quindi in piazza del Comune.



