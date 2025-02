Carnevale, a Viareggio lo spettacolo della sfilata in notturna

Suggestiva la terza sfilata in notturna del corso mascherato di Viareggio, che è stata anticipata di quindici minuti rispetto all'orario fissato delle 17 a causa di una pioggerellina che poi per fortuna ha smesso. Così il corso si è svolto regolarmente con buona partecipazione di pubblico, alberghi che anche in questo weekend sono pieni.

Prima che partisse il corso, performance live del cantautore Aleandro Baldi in piazza Mazzini che ha omaggiato la manifestazione con una canzone scritta per il Carnevale, 'Viareggio e ti innamori'. Prima dell'inizio della sfilata, invece, flash mob di fronte al carro di prima categoria 'La Tempesta' di Lebigre & Roger dove Lorenzo Silicani e Gianmarco Bartelloni due viareggini figuranti da anni del carro si sono dichiarati l'uno per l'altro, per una festa che ha coinvolto il resto del gruppo e gli spettatori, che hanno assistito a questo insolito fuori programma con lancio di coriandoli e fiori e tanta emozione.

Giovedì alle 18 la quarta sfilata del Carnevale: un'altra opportunità per ammirare i carri allegorici con le luci artificiali con tutti gli effetti che rendono le costruzioni ancora più intriganti.

Nella mattinata, invece, era stato assegnato alla cantante e produttrice Caterina Caselli il premio Ondina d'oro del Carnevale di Viareggio 2025 nella sala Viani della Galleria d'arte moderna e contemporanea. La Caselli che non aveva mai visto il Carnevale di Viareggio si è detta colpita dai carri allegorici. La produttrice musicale ha parlato dell'ultimo Festival di Sanremo, da Lucio Corsi. "è un bravo cantante oltre che un bravo ragazzo talentuoso ed è sempre un piacere scoprire questi artisti; non è sicuro ancora che partecipi all'Eurovision", all'assenza di donne sul podio, "certe volte dipende anche dal regolamento e da chi giudica, ci sono state buone esibizioni di cantanti donne, una su tutte Giorgia che avrebbe meritato di salire sul podio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA